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Застрелившего ветерана в здании Капитолия полицейского оправдали

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Вашингтон, Суббота 21 августа 2021 04:40
Застрелившего ветерана в здании Капитолия полицейского оправдали Фото: в США оправдали полицейского, который застрелил ветерана в Капитолии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сотрудник полиции, который во время беспорядков в Капитолии 6 января этого года застрелил ветерана Военно-воздушных сил США Эшли Бэббитт, был оправдан. Инцидент произошел в ходе январских беспорядков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Дело о смерти американки Эшли Бэббитт в апреле закрыл минюст Соединенных Штатов. При этом оснований для уголовного преследования стрелявшего не нашлось.

Ветеран ВВС США Эшли Бэббитт была ранена сотрудником полиции Капитолия. Женщина хотела попасть через разбитое стекло в двери внутри здания конгресса в один из коридоров.

В конце февраля стало известно, что полиция Капитолия опасалась штурма во время первого выступления Джо Байдена.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

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