Застрелившего ветерана в здании Капитолия полицейского оправдали

Сотрудник полиции, который во время беспорядков в Капитолии 6 января этого года застрелил ветерана Военно-воздушных сил США Эшли Бэббитт, был оправдан. Инцидент произошел в ходе январских беспорядков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Дело о смерти американки Эшли Бэббитт в апреле закрыл минюст Соединенных Штатов. При этом оснований для уголовного преследования стрелявшего не нашлось.

Ветеран ВВС США Эшли Бэббитт была ранена сотрудником полиции Капитолия. Женщина хотела попасть через разбитое стекло в двери внутри здания конгресса в один из коридоров.

В конце февраля стало известно, что полиция Капитолия опасалась штурма во время первого выступления Джо Байдена.