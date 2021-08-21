Правоохоронця, що застрелив ветерана в будівлі Капітолію, виправдали

Співробітник поліції, який застрелив ветерана Військово-Повітряних сил США Ешлі Беббітт, був виправданий. Інцидент стався в ході січневих заворушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Справу про смерть американки Ешлі Беббітт у квітні закрив мін'юст Сполучених Штатів. При цьому підстав для кримінального переслідування правоохоронця, який стріляв, не знайшлося.

Ветеран ВПС США Ешлі Беббітт була поранена співробітником поліції Капітолію. Жінка хотіла потрапити через розбите скло у двері всередині будівлі Конгресу в один з коридорів.

Наприкінці лютого стало відомо, що поліція Капітолію побоювалася штурму під час першого виступу Джо Байдена.