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У застосунку "Резерв+" стався збій

Фото: у застосунку "Резерв+" стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Збій у мобільному застосунку "Резерв+" стався у суботу, 8 лютого. Користувачі скаржаться на проблеми під час входу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Користувачі зазначають, що застосунок довго завантажується. Після цього на головному екрані висвітлюється вікно про технічну проблему. Також українці повідомляють про відсутність з'єднання. 



Фото: у "Резерв+" стався збій (скриншот мобільного застосунку)

 

Що таке "Резерв+"

Навесні 2024 року Міністерство оборони запустило електронний кабінет призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Це мобільний застосунок "Резерв+".

Через застосунок військовозобов'язані українці можуть оновити військово-облікові дані, переглянути інформацію з реєстру "Оберіг" та сформувати військово-обліковий документ. Також у "Резерв+" відображаються відстрочки та бронювання.

Електронні документи з "Резерв+" мають таку ж юридичну силу, як і паперові аналоги.

Раніше у Міноборони розповідали, що у мобільному застосунку може з'явитися нова функція. Йдеться про онлайн трекінг повісток.

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