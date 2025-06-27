У застосунку Alliance з’явилась функція міжнародних P2P-переказів

Alliance bank представив нову функцію у своєму застосунку - міжнародні P2P-перекази з картки на картку. Відтепер користувачі можуть переказувати кошти з валютних карток Alliance на картки інших банків за кордоном напряму з мобільного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alliance bank.
Новинка передбачає звичний формат P2P переказів: достатньо ввести номер картки одержувача, обрати суму, і кошти надійдуть на картку в іноземному банку. Процес не потребує додаткових реквізитів або окремих погоджень.
Все, що потрібно - відкрити віртуальну валютну картку "Цільова" в Alliance. Це можна зробити в кілька кліків прямо в застосунку. Відкриття та обслуговування картки безкоштовне, а також за потреби можна оформити і пластикову картку.
Ключові переваги нової функції:
Міжнародні перекази на закордонні картки відкривають нові можливості для інвестування.
Це дає змогу працювати з глобальними фінансовими сервісами та платформами і використовувати переказані кошти для подальших інвестицій. Це також комфортний спосіб здійснювати міжнародні покупки.
Наявність міжнародних P2P також стане в нагоді тим, хто має рідних та близьких в інших країнах і здійснює регулярні транскордонні операції. Перекази підтримуються з валютних карток Alliance на картки в доларах, євро або місцевій валюті в іноземних банках.
Перелік країн, куди доступні перекази з Alliance, знаходиться за посиланням на сайті банку в розділі "Корисна інформація". Нова функція вже працює, і її можна затестити в застосунку Alliance.
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