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У застосунку Alliance з’явилась функція міжнародних P2P-переказів

Україна, П'ятниця 27 червня 2025 12:15 promo
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У застосунку Alliance з’явилась функція міжнародних P2P-переказів Фото: Alliance bank представив нову функцію міжнародних P2P-переказів у застосунку (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Alliance bank представив нову функцію у своєму застосунку - міжнародні P2P-перекази з картки на картку. Відтепер користувачі можуть переказувати кошти з валютних карток Alliance на картки інших банків за кордоном напряму з мобільного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alliance bank.

Новинка передбачає звичний формат P2P переказів: достатньо ввести номер картки одержувача, обрати суму, і кошти надійдуть на картку в іноземному банку. Процес не потребує додаткових реквізитів або окремих погоджень.

Як скористатися послугою

Все, що потрібно - відкрити віртуальну валютну картку "Цільова" в Alliance. Це можна зробити в кілька кліків прямо в застосунку. Відкриття та обслуговування картки безкоштовне, а також за потреби можна оформити і пластикову картку.

Ключові переваги нової функції:

  • Найнижча комісія на ринку за міжнародний переказ - лише 0,8% від суми;
  • Вигідна купівля валюти онлайн: у застосунку Alliance можна придбати долари та євро за одним із найкращих курсів на ринку;
  • Купуючи валюту в застосунку Alliance, ви отримуєте 0,5% кешбеку.

Які переваги надають міжнародні перекази на закордонні картки

Міжнародні перекази на закордонні картки відкривають нові можливості для інвестування.

Це дає змогу працювати з глобальними фінансовими сервісами та платформами і використовувати переказані кошти для подальших інвестицій. Це також комфортний спосіб здійснювати міжнародні покупки.

Наявність міжнародних P2P також стане в нагоді тим, хто має рідних та близьких в інших країнах і здійснює регулярні транскордонні операції. Перекази підтримуються з валютних карток Alliance на картки в доларах, євро або місцевій валюті в іноземних банках.

Детальна інформація

Перелік країн, куди доступні перекази з Alliance, знаходиться за посиланням на сайті банку в розділі "Корисна інформація". Нова функція вже працює, і її можна затестити в застосунку Alliance.

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