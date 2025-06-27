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В приложении Alliance появилась функция международных P2P-переводов

Украина, Пятница 27 июня 2025 12:15 promo
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В приложении Alliance появилась функция международных P2P-переводов Фото: Alliance bank представил новую функцию международных P2P-переводов в приложении (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Alliance bank представил новую функцию в своем приложении - международные P2P-переводы с карты на карту. Теперь пользователи могут переводить средства с валютных карт Alliance на карты других банков за рубежом напрямую с мобильного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alliance bank.

Новинка предусматривает привычный формат P2P переводов: достаточно ввести номер карты получателя, выбрать сумму, и средства поступят на карту в иностранном банке. Процесс не требует дополнительных реквизитов или отдельных согласований.

Как воспользоваться услугой

Все, что нужно - открыть виртуальную валютную карту "Целевая" в Alliance. Это можно сделать в несколько кликов прямо в приложении. Открытие и обслуживание карты бесплатное, а также при необходимости можно оформить и пластиковую карту.

Ключевые преимущества новой функции:

  • Самая низкая комиссия на рынке за международный перевод - всего 0,8% от суммы;
  • Выгодная покупка валюты онлайн: в приложении Alliance можно приобрести доллары и евро по одному из лучших курсов на рынке;
  • Покупая валюту в приложении Alliance, вы получаете 0,5% кэшбэка.

Какие преимущества предоставляют международные переводы на зарубежные карты

Международные переводы на зарубежные карты открывают новые возможности для инвестирования.

Это позволяет работать с глобальными финансовыми сервисами и платформами и использовать переведенные средства для дальнейших инвестиций. Это также комфортный способ совершать международные покупки.

Наличие международных P2P также пригодится тем, кто имеет родных и близких в других странах и осуществляет регулярные трансграничные операции. Переводы поддерживаются с валютных карт Alliance на карты в долларах, евро или местной валюте в иностранных банках.

Подробная информация

Перечень стран, куда доступны переводы из Alliance, находится по ссылке на сайте банка в разделе "Полезная информация". Новая функция уже работает, и ее можно затестить в приложении Alliance.

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