Застекленные балконы позволят проектировать в строительстве с октября, - Минрегион

Остекление балконов разрешат выше третьего этажа, если это было запланировано в проекте строительства

Начиная с 1 октября 2018 при проектировании новых домов будет разрешено остекления балконов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития Украины.

Отмечается, что стеклить балконы и лоджии разрешается согласно новым государственно-строительным нормам (ГСН). Остекление балконов разрешено выше третьего этажа, если это было запланировано в проекте строительства.

"Соответствующая норма содержится в изменениях ГСН В.2.2-15-2005 "Здания и сооружения. Жилые дома. Основные положения", которые вступают в силу с 1 октября 2018", - сообщает пресс-служба ведомства.

В Минрегионе такое нововведение объяснили тем, что на сегодня такого разрешения при проектировании зданий нет и жители украинских городов остекляют балконы самостоятельно, что портит внешний вид домов. Часто при этом может быть нарушена техника безопасности.

Согласно новым ГСН, с октября будет разрешено стеклить лоджии и балконы с шириной не менее 1,2 м при условии, что площадь остекления будет не менее 50% от площади наружных стен балконов. При этом окна должны быть оборудованы суммарной шириной не менее 1,2 м и должны открываться на сторону балкона.

Напомним, в апреле 2018 года в Украине вступил в силу так называемый закон о "строительной амнистии". Речь идет о № 2363-VIII о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.