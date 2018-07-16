Засклені балкони дозволять проектувати у будівництві з жовтня, - Мінрегіон

Скління балконів дозволено вище третього поверху, якщо це було заплановано у проект будівництва

Починаючи з 1 жовтня 2018 року при проектуванні нових будинків буде дозволено скління балконів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства регіонального розвитку України.

Зазначається, що склити балкони та лоджії дозволяється згідно з новими державно-будівельними нормами (ДБН). Скління балконів дозволено вище третього поверху, якщо це було заплановано у проект будівництва.

"Відповідна норма міститься у змінах до ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення", які вступають в силу з 1 жовтня 2018 року", - повідомляє прес-служба відомства.

У Мінрегіоні таке нововведення пояснили тим, що на сьогодні такого дозволу при проектуванні будівель немає і мешканці українських міст склять балкони самостійно, що псує зовнішній вигляд будинків. Часто при цьому може бути порушена техніка безпеки.

Згідно з новими ДБН, з жовтня буде дозволено склити лоджії та балкони з шириною не менше 1,2 м при умові, що площа скління буде не менше 50% від площі зовнішніх стін балконів. При цьому вікна мають бути облаштовані сумарною шириною не менше 1,2 м і повинні відчинятися на бік балкона.

Нагадаємо, у квітні 2018 року в Україні набув чинності так званий закон "будівельну амністію". Йдеться про № 2363-VIII про продовження строку прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт.