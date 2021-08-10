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Заставлял подчиненного брать взятки: разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы

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Запорожская область, Вторник 10 августа 2021 15:24
Заставлял подчиненного брать взятки: разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы Фото: ГБР разоблачила чиновника Госпродпотребслужбы на взяточничестве (dbr.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Запорожской области правоохранители задержали начальника Главного управления Госпродпотребслужбы. Он требовал от подчиненного деньги, считая что тот должен брать взятки у фермеров за регистрацию их сельскохозяйственной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновник мотивировал свое требование тем, что законодательство запрещает использовать гражданам с/х технику без регистрации в Госпродпотребслужбе, поэтому все фермеры области должны платить дань.

Так, чиновник был задержан во время получения очередной части денег от подчиненного в сумме 8 тысяч 250 долларов.

Известно, что во время задержания он пытался выбросить деньги, но правоохранители зафиксировали эту попытку.

Отмечено, что ранее работники ГБР задокументировали получение должностным лицом еще 3 тысяч долларов.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и месту работы задержанного.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: задержание чиновника при получении взятки (dbr.gov.ua)

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