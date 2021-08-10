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Змушував підлеглого брати хабарі: викрито чиновника Держпродспоживслужби

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Запорізька область, Вівторок 10 серпня 2021 15:24
Змушував підлеглого брати хабарі: викрито чиновника Держпродспоживслужби Фото: ДБР викрила чиновника Держпродспоживслужби на хабарництві (dbr.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Запорізькій області правоохоронці затримали начальника Головного управління Держпродспоживслужби. Він вимагав від підлеглого гроші, вважаючи що той має брати хабарі у фермерів за реєстрацію їх сільськогосподарської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, чиновник мотивував свою вимогу тим, що законодавство забороняє використовувати громадянам с/г техніку без реєстрації у Держпродспоживслужбі, тому всі фермери області мають платити данину.

Так, посадовця було затримано під час одержання чергової частини грошей від підлеглого у сумі 8 тисяч 250 доларів.

Відомо, що під час затримання він намагався викинути гроші, але правоохоронці зафіксували цю спробу.

Зазначено, що раніше працівники ДБР задокументували отримання посадовцем ще 3 тисяч доларів.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, у томі числі обшуки за місцем проживання та місцем роботи затриманого.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Фото: затримання чиновника під час отримання хабаря (dbr.gov.ua)

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