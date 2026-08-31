Застави за корупціонерів: САП жорстко перевірятиме походження грошей

Антикорупційні органи планують перевіряти підозрілі джерела фінансування у різних кримінальних провадженнях.

Особливий інтерес для правоохоронців становлять випадки, коли великі суми готівки надають люди, чиї офіційні доходи просто не дозволяють мати такі гроші.

Для встановлення походження коштів САП використовуватиме можливості фінансового моніторингу. Завдання правоохоронців - простежити весь ланцюжок: від людини, яка спочатку принесла готівку, до моменту зарахування цих грошей на рахунок Вищого антикорупційного суду.

Клименко на запитання про те, чи будуть перевірятися кошти, внесені за екскерівника ОП Андрія Єрмака, відповів, що це торкнеться багатьох проваджень.

"Не тільки конкретно в цій справі, в багатьох провадженнях, в принципі, ми плануємо провіряти це. Ми одразу, в принципі, провіряємо. Звертаємося до Служби фінансового моніторингу без реєстрації кримінальних проваджень, щоб вони провели, відстежили ланцюг взагалі з'явлення коштів у фінансовій системі", - пояснив він.

Швидке відстеження коштів

За словами Клименка, до Служби фінансового моніторингу звертатимуться одразу, навіть без реєстрації окремих кримінальних проваджень. Це дозволить швидко відстежити саму появу таких коштів у фінансовій системі країни.

На запитання про те, чи є підстави вважати, що із заставою за Єрмака була "та ж сама історія", що і з ексміністром енергетики Германом Галущенком, керівник САП відповів, що не хоче "висувати якихось теорій чи версій".

"Потрібно зібрати певний фактаж, а потім вже з цим працювати і робити висновки", –- наголосив він.