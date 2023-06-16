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Застали за перезмінкою. Прикордонники показали ефектне знищення окупантів під Бахмутом

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Бахмут, П'ятниця 16 червня 2023 19:39
Застали за перезмінкою. Прикордонники показали ефектне знищення окупантів під Бахмутом Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники під Бахмутом ліквідували понад десяток окупантів. Українські бійці застали ворога в момент перезмінки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

"Кінець робочого тижня - пора для відпочинку. Але у наших прикордонників не буває вихідних. Вони продовжують щоденно нищити окупантів", - повідомили в МВС.

За даними правоохоронців, на Бахмутському напрямку аеророзвідка прикордонників встановила проведення заміни в підрозділі противника. Після чого, українські військові відпрацювали по ворогу з мінометної та артилерійської зброї.

"Як результат, 8 загарбників вбито та 6 поранено. Чудова робота", - додали в міністерстві.

Бої під Бахмутом

Бахмут продовжує залишатися епіцентром бойових дій. При цьому ЗСУ вже понад тиждень ведуть активні контрнаступальні дії на усіх напрямків.

Як розповів генерал Олександр Сирський 16 червня, окупанти намагаються чинити "відчайдушний опір" наступу українських військ на Бахмутському напрямку. Для цього під прикриттям артилерії та авіації росіяни стягують резерви, але це не заважає ВСУ витісняти ворога на підступах до Бахмута.

При цьому окупанти на цьому напрямку ведуть оборонні бої, оскільки "на більше "друга армія світу" не здатна".

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