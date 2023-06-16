Застали за пересменкой. Пограничники показали эффектное уничтожение оккупантов под Бахмутом

Пограничники под Бахмутом ликвидировали более десятка оккупантов. Украинские бойцы застали врага в момент пересменки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

"Конец рабочей недели - пора для отдыха. Но у наших пограничников не бывает выходных. Они продолжают ежедневно уничтожать оккупантов", - сообщили в МВД.

По данным правоохранителей, на Бахмутском направлении аэроразведка пограничников установила проведение замены в подразделении противника. После чего, украинские военные отработали по врагу из минометного и артиллерийского оружия.

"Как результат, 8 захватчиков убиты и 6 ранены. Замечательная работа", - добавили в министерстве.

Бои под Бахмутом

Бахмут продолжает оставаться эпицентром боевых действий. При этом ВСУ уже более недели ведут активные контрнаступательные действия по всем направлениям.

Как рассказал генерал Александр Сырский 16 июня, кафиры пытаются оказать "отчаянное сопротивление" наступлению украинских войск на Бахмутском направлении. Для этого под прикрытием артиллерии и авиации россияне взимают резервы, но это не мешает ВСУ вытеснять врага на подступах к Бахмуту.

При этом оккупанты на этом направлении ведут оборонительные бои, поскольку "на большее "вторая армия мира" не способна".

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