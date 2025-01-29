Засновники GNT Group програли Лондонський арбітраж американським інвесторам ACP

Зазначається, що в межах Лондонського арбітражу судді винесли рішення та наказ акціонерам GN Terminal Грозі та Науменку сплатити близько 150 мільйонів доларів основної суми боргу та відсотки до неї на користь компанії Argentem Creek Partners (ACP). Ці гроші американські інвестори почали позичати ще в 2019 році.

"Ми розглядаємо це рішення про виплату як чіткий маркер того, що дії GNT визнані незаконними, і ми будемо надалі докладати всіх необхідних зусиль для встановлення належного контролю над одеським зерновим терміналом", - заявив партнер компанії Argentem Creek Partners у Лондоні Джон Паттон.

Судді Лондонського арбітражу присудили виплату 6 січня, після чого минулого тижня було подано заяву на визнання рішення в Південному окрузі Нью-Йорку.

За останні роки ACP та інший кредитор GNT - Innovatus Capital Partners - об’єднали зусилля у судових процесах у кількох країнах для захисту своїх прав, що були порушені Науменком та Грозою.

Madison Pacific зазначає, що за час судових процесів та переговорів про реструктуризацію боргу у 2022 році було виявлено зникнення зерна, що слугувало заставою для позики, а також факти передачі Грозою та Науменком контроль над компаніями з активами в порту Одеси стороннім компаніям за безцінь. Ці факти підтвердилися після того, як минулого року український суд призначив арбітражного керуючого для проведення інвентаризації активів.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Високий суду Лондон виніс вирок щодо Сергія Грози та Володимира Науменка — їх засудили до 20 місяців позбавлення волі. Це стало результатом судового процесу з американськими інвесторами через невиплату кредитних коштів, зникнення зерна у заставі та розтрату активів. У січні Бюро економічної безпеки викрило компанії, що досі контролюються Грозою та Науменком, на участі у контрабанді "чорного" зерна через термінал "Олімпекс".