Основатели GNT Group проиграли Лондонский арбитраж американским инвесторам ACP

Американский хедж-фонд Argentem Creek Partners выиграл Лондонский арбитраж против основателей GNT Group Сергея Грозы и Владимира Науменко, которые ассоциированы с зерновым терминалом "Олимпикс" в одесском порту.

Отмечается, что в рамках Лондонского арбитража судьи вынесли решение и приказ акционерам GN Terminal Грозе и Науменко уплатить около 150 миллионов долларов основной суммы долга и проценты к ней в пользу компании Argentem Creek Partners (ACP). Эти деньги американские инвесторы начали занимать еще в 2019 году.

"Мы рассматриваем это решение о выплате как четкий маркер того, что действия GNT признаны незаконными, и мы будем в дальнейшем прилагать все необходимые усилия для установления надлежащего контроля над одесским зерновым терминалом", - заявил партнер компании Argentem Creek Partners в Лондоне Джон Паттон.

Судьи Лондонского арбитража присудили выплату 6 января, после чего на прошлой неделе было подано заявление на признание решения в Южном округе Нью-Йорка.

За последние годы ACP и другой кредитор GNT - Innovatus Capital Partners - объединили усилия в судебных процессах в нескольких странах для защиты своих прав, которые были нарушены Науменко и Грозой.

Madison Pacific отмечает, что за время судебных процессов и переговоров о реструктуризации долга в 2022 году было обнаружено исчезновение зерна, которое служило залогом для займа, а также факты передачи Грозой и Науменко контроль над компаниями с активами в порту Одессы сторонним компаниям за бесценок. Эти факты подтвердились после того, как в прошлом году украинский суд назначил арбитражного управляющего для проведения инвентаризации активов.

Напомним, в октябре прошлого года Высокий суд Лондона вынес приговор в отношении Сергея Грозы и Владимира Науменко - их приговорили к 20 месяцам лишения свободы. Это стало результатом судебного процесса с американскими инвесторами из-за невыплаты кредитных средств, исчезновения зерна в залоге и растраты активов. В январе Бюро экономической безопасности разоблачило компании, которые до сих пор контролируются Грозой и Науменко, на участии в контрабанде "черного" зерна через терминал "Олимпикс".