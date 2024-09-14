Як сказав Іванішвілі, який днями став №1 у виборчому списку партії "Грузинська мрія" на майбутніх парламентських виборах, війна 2008 року "не була волею ні грузинського, ні осетинського народів". Він також пообіцяв знайти та покарати "всіх відповідальних за цей злочин", натякаючи на партію Саакашвілі "Національний рух".

"Коли призвідники війни будуть притягнуті до відповідальності, ми обов'язково знайдемо в собі сили вибачитися за те, що згідно із завданням зрадник - "Національний рух" 2008 року охопило полум'ям наших осетинських сестер і братів", - заявив Іванішвілі.

Бідзіна Іванішвілі - проросійський олігарх та колишній прем'єр Грузії. Свого часу він втратив грузинське громадянство, коли став громадянином Росії і Франції. Але пізніше він відновив громадянство Грузії через суд. Нещодавно Іванішвілі повернувся в грузинську політику.

Війна в Грузії 2008 року

У 2008 році на фоні загострення ситуації в Південній Осетії та Абхазії - двох сепаратистських регіонах, які увійшли до складу Грузії після розвалу СРСР, російські війська напали на Грузію. Російська операція "примусу до миру", яка почалася 8 серпня, тривала п'ять днів та закінчилась фактично російською окупацією цих двох регіонів.

26 серпня тодішній російський президент Дмитро Медвєдєв визнав "незалежність" Південної Осетії та Абхазії, хоча фактично вони з того часу перебувають під контролем РФ. Крім того, у кожному регіоні дислоковано приблизно 3500 російських військовослужбовців і близько 1500 співробітників ФСБ.

Грузія вважає Абхазію та Південну Осетію окупованими Росією. Цієї позиції дотримується й цивілізований світ, включно з Україною.