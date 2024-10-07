Засновник Facebook створив унікальний мінівен на базі Porsche Cayenne: опубліковані фото

За словами Цукерберга, його дружина Прісілла Чан хотіла мінівен, а оскільки Porsche його не продає, співзасновник Facebook взяв справу в свої руки. Зазначається, що дизайн машини топ-менеджер розробив самостійно, також за його концепцією машина повинна була мати електричні розсувні двері.

Щоб матеріалізувати проект у металі, Цукерберг звернувся до студії West Coast Customs. На жаль, вартість проекту мінівена на базі Cayenne Turbo GT тримається у секреті, але ціни на оригінальний спортивний кросовер у даній версії починаються від 200 тисяч євро.

Так як про модернізацію силової установки не повідомляється, то можна спрогнозувати, що унікальний мінівен оснастили "рідним" двигуном від Cayenne Turbo GT. Авто приводиться у рух 4,0-літровим V8 потужністю 550 к.с. та електродвигуном, завдяки якому пікова віддача силової установки досягає 680 к.с.

Cayenne Turbo GT штатно має адаптивну підвіску PASM з активними стабілізаторами поперечної стійкості, повнокероване шасі, електроннокерований задній диференціал PTV та найпотужніші вуглець-керамічні гальма PCCB. Розгін оригінального кросовера від 0 до 100 км/год займає всього 3,3 секунди. Але динаміка нового мінівена, звичайно, тримається у секреті.