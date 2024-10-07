ua en ru
Пн, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Засновник Facebook створив унікальний мінівен на базі Porsche Cayenne: опубліковані фото

Понеділок 07 жовтня 2024 12:55
UA EN RU
Засновник Facebook створив унікальний мінівен на базі Porsche Cayenne: опубліковані фото Фото: Цукерберг створив унікальний мінівен на базі Porsche Cayenne (facebook.com/zuck)
Автор: Константин Широкун

Засновник компанії Meta Марк Цукерберг замовив для власної дружини унікальний мінівен на базі кросовера Porsche Cayenne за власним проектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника Meta.

За словами Цукерберга, його дружина Прісілла Чан хотіла мінівен, а оскільки Porsche його не продає, співзасновник Facebook взяв справу в свої руки. Зазначається, що дизайн машини топ-менеджер розробив самостійно, також за його концепцією машина повинна була мати електричні розсувні двері.

Щоб матеріалізувати проект у металі, Цукерберг звернувся до студії West Coast Customs. На жаль, вартість проекту мінівена на базі Cayenne Turbo GT тримається у секреті, але ціни на оригінальний спортивний кросовер у даній версії починаються від 200 тисяч євро.

Так як про модернізацію силової установки не повідомляється, то можна спрогнозувати, що унікальний мінівен оснастили "рідним" двигуном від Cayenne Turbo GT. Авто приводиться у рух 4,0-літровим V8 потужністю 550 к.с. та електродвигуном, завдяки якому пікова віддача силової установки досягає 680 к.с.

Cayenne Turbo GT штатно має адаптивну підвіску PASM з активними стабілізаторами поперечної стійкості, повнокероване шасі, електроннокерований задній диференціал PTV та найпотужніші вуглець-керамічні гальма PCCB. Розгін оригінального кросовера від 0 до 100 км/год займає всього 3,3 секунди. Але динаміка нового мінівена, звичайно, тримається у секреті.

Засновник Facebook створив унікальний мінівен на базі Porsche Cayenne: опубліковані фото

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook Марк Цукерберг Porsche
NEWS
Росіяни атакували "Кинджалом" аеродром у Хмельницькій області, є влучання
Росіяни атакували "Кинджалом" аеродром у Хмельницькій області, є влучання
DAILY
Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі