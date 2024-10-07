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Основатель Facebook создал уникальный минивэн на базе Porsche Cayenne: опубликованы фото

Понедельник 07 октября 2024 12:55
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Основатель Facebook создал уникальный минивэн на базе Porsche Cayenne: опубликованы фото Фото: Цукерберг создал уникальный минивэн на базе Porsche Cayenne (facebook.com/zuck)
Автор: Константин Широкун

Основатель компании Meta Марк Цукерберг заказал для своей жены уникальный минивэн на базе кроссовера Porsche Cayenne по собственному проекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя Meta.

По словам Цукерберга, его жена Присилла Чан хотела минивэна, а поскольку Porsche его не продает, соучредитель Facebook взял дело в свои руки. Отмечается, что дизайн машины топ-менеджер разработал самостоятельно, также по его концепции машина должна была иметь электрическую раздвижную дверь.

Чтобы материализовать проект в металле, Цукерберг обратился в студию West Coast Customs. К сожалению, стоимость проекта минивэна на базе Cayenne Turbo GT держится в секрете, но цены на оригинальный спортивный кроссовер в данной версии начинаются от 200 тысяч евро.

Так как о модернизации силовой установки не сообщается, то можно спрогнозировать, что уникальный минивэн оснастили "родным" двигателем от Cayenne Turbo GT. Автомобиль приводится в движение 4,0-литровым V8 мощностью 550 л.с. и электродвигателем, благодаря которому пиковая отдача силовой установки достигает 680 л.с.

Cayenne Turbo GT штатно имеет адаптивную подвеску PASM с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, полноуправляемое шасси, электронноуправляемый задний дифференциал PTV и мощные углерод-керамические тормоза PCCB. Разгон оригинального кроссовера от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды. Но динамика нового минивэна, конечно, держится в секрете.

Основатель Facebook создал уникальный минивэн на базе Porsche Cayenne: опубликованы фото

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