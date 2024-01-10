ua en ru
Ср, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Засніженими горами до Молдови й Румунії. Прикордонники затримали 7 ухилянтів

Середа 10 січня 2024 16:05
UA EN RU
Засніженими горами до Молдови й Румунії. Прикордонники затримали 7 ухилянтів Фото: Засніженими горами до Молдови й Румунії. Прикордонники затримали 7 ухилянтів (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники затримали ухилянтів, які намагались втекти через засніжені Карпати до Молдови й Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужби.

"У Карпатах прикордонники затримали чоловіка, який в 20-градусний мороз прямував до Румунії, взутий у звичайні кросівки. Оперативні дії правоохоронців врятували порушника від серйозного обмороження кінцівок", - пише пресслужба.

Також було затримано групу з 6-и осіб, які намагались втекти до Молдови.

Усіх затриманих було доставлено до прикордонних підрозділів. Згодом суд надасть оцінку їх діям.

Фото: Засніженими горами до Молдови й Румунії. Прикордонники затримали 7 ухилянтів (t.me/DPSUkr)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему в Одеської області, де за хабарі допомагали "ухилянтам" покинути Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ
NEWS
Зеленський про загрозу замороження війни: тиску від партнерів поки немає, сигналів не чув
Зеленський про загрозу замороження війни: тиску від партнерів поки немає, сигналів не чув
DAILY
Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації