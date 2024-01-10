Засніженими горами до Молдови й Румунії. Прикордонники затримали 7 ухилянтів
Прикордонники затримали ухилянтів, які намагались втекти через засніжені Карпати до Молдови й Румунії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужби.
"У Карпатах прикордонники затримали чоловіка, який в 20-градусний мороз прямував до Румунії, взутий у звичайні кросівки. Оперативні дії правоохоронців врятували порушника від серйозного обмороження кінцівок", - пише пресслужба.
Також було затримано групу з 6-и осіб, які намагались втекти до Молдови.
Усіх затриманих було доставлено до прикордонних підрозділів. Згодом суд надасть оцінку їх діям.
Фото: Засніженими горами до Молдови й Румунії. Прикордонники затримали 7 ухилянтів (t.me/DPSUkr)
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон
Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.
Наприклад, нещодавно Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему в Одеської області, де за хабарі допомагали "ухилянтам" покинути Україну.
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