"Заслуживает только пожизненного": юрист об ужасном убийстве семьи в Виннице

Фото: Убийство в Виннице (vinbazar.com)

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы , говорит глава столичной юстиции

Уже несколько дней украинцы обсуждают ужасное убийство семьи (двух женщин и двух детей), которое произошло 31 декабря перед самым Новым годом в Виннице.

Подозреваемый в убийстве - 30-летний мужчина, которого сейчас держат в СИЗО без права внесения залога. Следователи выясняют, почему мужчина пошел на такой ужасный шаг - забил молотком собственную мать, бывшую жену и двоих детей: 8-летнего сына и дочь, которой было 3 года.

Что грозит подозреваемому и какая ответственность предусмотрена за такое чудовищное преступление?

С таким вопросом Styler обратился к руководителю столичной юстиции Станиславу Куценко.

"Особо опасен для общества"

По словам начальника Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислава Куценко, обвиняемому в убийстве статьей 115 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы при особо жестких обстоятельствах совершения преступления.

“Учитывая обстоятельства событий, которые включают в себя умышленное убийство 4 человек, среди которых есть малолетние дети, и совершение этого преступления с особой жестокостью, можно сделать вывод, что лицо является особенно опасным для общества, поэтому заслуживает только такого вида наказания, как пожизненное лишение свободы”, - комментирует глава столичной юстиции.

Фото: Убийство в Виннице (vn.npu.gov.ua)

По его словам, учитывая чрезвычайную жестокость этого преступления, наказание за содеянное должно быть соответствующим.

“Надо обратить внимание на то, что любой другой вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы, не обеспечит цели наказания, а именно исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений”, - говорит Станислав Куценко.

Напомним, стали известны подробности ужасного убийства в Виннице.

Также появились неожиданные детали о подозреваемом в убийстве собственной семьи.

Как сообщалось ранее, Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк.