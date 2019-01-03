ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Заслуживает только пожизненного": юрист об ужасном убийстве семьи в Виннице

STYLERЖизнь    03.01.2019 - 13:24
"Заслуживает только пожизненного": юрист об ужасном убийстве семьи в Виннице
Фото: Убийство в Виннице (vinbazar.com)
Катерина Гончарова
Корреспондент Styler и RBC-Lite

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы , говорит глава столичной юстиции

Уже несколько дней украинцы обсуждают ужасное убийство семьи (двух женщин и двух детей), которое произошло 31 декабря перед самым Новым годом в Виннице.

Подозреваемый в убийстве - 30-летний мужчина, которого сейчас держат в СИЗО без права внесения залога. Следователи выясняют, почему мужчина пошел на такой ужасный шаг - забил молотком собственную мать, бывшую жену и двоих детей: 8-летнего сына и дочь, которой было 3 года.

Что грозит подозреваемому и какая ответственность предусмотрена за такое чудовищное преступление?

С таким вопросом Styler обратился к руководителю столичной юстиции Станиславу Куценко.

"Особо опасен для общества"

По словам начальника Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислава Куценко, обвиняемому в убийстве статьей 115 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы при особо жестких обстоятельствах совершения преступления.

“Учитывая обстоятельства событий, которые включают в себя умышленное убийство 4 человек, среди которых есть малолетние дети, и совершение этого преступления с особой жестокостью, можно сделать вывод, что лицо является особенно опасным для общества, поэтому заслуживает только такого вида наказания, как пожизненное лишение свободы”, - комментирует глава столичной юстиции.

&quot;Заслуживает только пожизненного&quot;: юрист об ужасном убийстве семьи в ВинницеФото: Убийство в Виннице (vn.npu.gov.ua)

По его словам, учитывая чрезвычайную жестокость этого преступления, наказание за содеянное должно быть соответствующим.

“Надо обратить внимание на то, что любой другой вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы, не обеспечит цели наказания, а именно исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений”, - говорит Станислав Куценко.

Напомним, стали известны подробности ужасного убийства в Виннице.

Также появились неожиданные детали о подозреваемом в убийстве собственной семьи.

Как сообщалось ранее, Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк.

Убийство сотудника госохраны в Киеве: кем был погибший (фото) "Кошмар": появилось фото собачника-убийцы из Киева
Новости Украины ВинницаУбийство
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь