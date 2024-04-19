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Засада длилась неделю. Буданов раскрыл детали уничтожения Ту-22М3

Киев, Пятница 19 апреля 2024 19:47
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Засада длилась неделю. Буданов раскрыл детали уничтожения Ту-22М3 Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники неделю выжидали, пока российский бомбардировщик Ту-22М3 выйдет на нужный рубеж, чтобы его уничтожить.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии BBC Украина заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Неделю была, скажем так, сама "засада". Ждали, когда она выйдет на нужный рубеж", - рассказал Буданов, комментируя уничтожения Ту-22М3.

По его словам, самолет сбили на расстоянии 308 километров. Для этого наши защитники использовали те приемы и средства, которые задействовали во время уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Начальник ГУР напомнил, что у россиян еще есть такие самолеты, но от успешных действий Сил обороны Одессе будет немного легче. Именно ракеты Х-22, которые запускают Ту-22М3, нанесли городу больше всего разрушений.

Как отметил Буданов, ранее силы противовоздушной обороны не могли перехватить советскую мощную и скоростную ракету Х-22. Ее точность была "не такой и большой", поскольку это старая разработка.

"Большее количество гражданских построек уничтожили именно эти ракеты", - уточнил начальник ГУР.

Он также рассказал, что теперь россиянам придется найти новые рубежи пуска Х-22 и для запуска ракет по Одессе они смогут применять только наземные комплексы, а также ракеты с дальней авиации и моря.

Уничтожение Ту-22М3

Напомним, сегодня, 19 апреля, российские оккупанты снова пытались нанести ракетный удар по южным областям Украины. Для этого они использовали ракеты Х-22, которые запустили два бомбардировщика Ту-22М3.

Украинским защитникам впервые удалось сбить один из таких самолетов, который проводил атаку. По информации источников РБК-Украина, для этого использовали зенитный ракетный комплекс С-200. Его модифицировали специалисты.

Более детально о Ту-22М3 можете узнать в материале РБК-Украина.

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