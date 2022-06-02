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Для защиты собственных домов у украинцев должно быть оружие, - Монастырский

Фото: для защиты собственных домов у украинцев должно быть оружие (freepik)
Автор: Евгений Прокопенко

У каждого украинца дома должно быть оружие для защиты. Сейчас в парламенте готовится ко 2-му чтению Закон Об обороте гражданского оружия

Об этом заявил Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время национального телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружий крупных городах.Сегодня большинство владельцев оружия находятся на фронте, защищают наше государство в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях", - рассказал глава МВД.

По урегулированию этого вопроса Денис Монастырский отметил, что сейчас в парламенте готовится ко 2-му чтению Закон об обороте гражданского оружия.

"Мы убеждены, что парламентарии внесут соответствующие изменения во 2-е чтение. Оборот оружия должен быть урегулирован на уровне закона. Моя личная позиция - для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", - сообщил министр.

Напомним, более 1,7 миллиона украинцев приняли участие в опросе по легализации оборота оружия в Украине. Большинство граждан проголосовали "за" свободное владение пистолетами.

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Министерство внутренних дел Украины