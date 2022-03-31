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Защитники Украины освободили еще несколько населенных пунктов

Фото: украинские военные (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об освобождении силами территориальной обороны в среду новых населенных пунктов, которые были ранее захвачены российскими оккупантами, в разных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

Подразделениями Сил обороны был восстановлен контроль над населенными пунктами Орлово (Запорожская область), Заградовка, Кочубеевка (оба - в Херсонской области).

"В целях восстановления ранее утраченного положения противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки", - говорится в сообщении.

Напомним, перед этим украинские войска освободили Ирпень от оккупантов 28 марта. Пока власти не рекомендуют возвращаться в город.

Также сообщалось, что украинские военные отбили Малую Рогань под Харьковом.

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