Защитники природы заявили о попытках сделки Германии и США по "Северному потоку-2"

Согласно документу, опубликованному организацией 9 февраля, министр финансов Германии Олаф Шольц предложил фонды для импорта сжиженного газа из США. Предложение было сделано в личном письме, адресованном тогдашнему министру финансов США Стиву Мнучину. Письмо было датировано 7 августа 2020 года и включало неформальное изложение деловых подробностей.

Саша Мюллер-Краэнер, исполнительный директор DUH, назвала эти сведения "скандальными" и "грязной сделкой за счет третьих сторон".

Согласно имеющейся информации, правительство Германии предложило инвестиции в развитие терминалов сжиженного газа на германском побережье Северного моря. В обмен на это от Вашингтона ожидалось согласие на "беспрепятственное строительство" и эксплуатацию "Северного потока-2".

Министерство финансов Германии не сразу согласилось комментировать эту информацию, но известило о подготовке специального заявления.