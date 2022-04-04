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Захисникам України потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя, - Дуда

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Варшава, Понеділок 04 квітня 2022 03:41
Захисникам України потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя, - Дуда Анджей Дуда (Фото: onet.pl)
Автор: Константин Широкун

Президент Польщі Анджей Дуда назвав три найнеобхідніші українським військовим речі. На його думку, найбільше воююча країна потребує всілякої зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Польщі.

"Злочинці повинні бути названі злочинцями, притягнуті до відповідальності та засуджені. Знімки з Бучі повинні відкинути від нас думку про те, що ми повинні шукати компроміс за всяку ціну", - заявив президент Польщі.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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