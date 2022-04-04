Захисникам України потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя, - Дуда
Анджей Дуда (Фото: onet.pl)
Президент Польщі Анджей Дуда назвав три найнеобхідніші українським військовим речі. На його думку, найбільше воююча країна потребує всілякої зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Польщі.
"Злочинці повинні бути названі злочинцями, притягнуті до відповідальності та засуджені. Знімки з Бучі повинні відкинути від нас думку про те, що ми повинні шукати компроміс за всяку ціну", - заявив президент Польщі.
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