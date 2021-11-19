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Надо защитить небо и море: Резников обсудил с Пентагоном дополнительную помощь Украине

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Пятница 19 ноября 2021 19:44
Надо защитить небо и море: Резников обсудил с Пентагоном дополнительную помощь Украине Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином обсудили дополнительную помощь Украине. В частности, потребность Украины в ПВО, ПРО и флоте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра обороны Алексея Резникова во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне.

"Мы (с главой Пентагона - ред.) коснулись фундаментальных потребностей с точки зрения развития наших способностей. Если сегодня у нас мощные развитые сухопутные войска, то у нас остается важной потребность в ПВО, ПРО и флоте. То есть нам нужно защитить наше небо и наше море", - заявил он.

Кроме того, стороны проанализировали угрозы Украине.

"Мы (с Остином - ред.) обсуждали (дополнительную помощь - ред.). Сначала мы проанализировали угрозы более подробно, затем обсуждали потребности и возможности их решения. Дело в том, что мы равно оцениваем риски и угрозы. Мне важно было говорить не о выражении озабоченности, а о конкретных действиях и вещах. И мы о них вчера говорили", - добавил Резников.

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