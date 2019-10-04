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К защите Порошенко присоединился адвокат Новиков

Новости » Политика    04.10.2019 - 10:01
К защите Порошенко присоединился адвокат Новиков
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В "Евросолидарности" объяснили решение в отношении Новикова

Известный российский адвокат Илья Новиков присоединяется к юридической защите пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Решение было принято, как пояснили в "ЕС", после сообщения о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью к стране-агрессору, в частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова. В этой ситуации привлечение российского адвоката является абсолютно целесообразным. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине", - отметили в пресс-службе.

У Порошенко отметили, что в российских судах Новиков защищал и защищает украинских граждан – пленников Кремля. В частности, в прошлом месяце он был адвокатом украинских моряков.

"Так же Илья Новиков защищает и российских оппозиционеров, занимает активную гражданскую позицию – последовательно выступает против политических репрессий Путина", - добавили в "ЕС".

Напомним, у Порошенко владеют данными, что офис президента Владимира Зеленского с участием главы государства обсуждал вопросы уголовного преследования пятого президента Украины.

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Новости Украины Порошенко ПетрИлья НовиковЕвропейская солидарность
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