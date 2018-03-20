Защита Рубана заявила о противоречиях в подозрении

Защита руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана в Апелляционном суде Киева заявила, что по подозрению его подзащитного есть противоречия. Об этом в зале суда сообщил адвокат Виталий Погосян, передает корреспондент РБК-Украина.

"В сообщении о подозрении есть некоторые противоречия. Много всего есть, но это лишь слова. Меня поразило то, что после подозрения сразу появилось сообщение о совершении террористического акта. Цель по подозрению указана, как убийство президента. Это сообщение о подозрении не соответствует здравому смыслу. Мне практически и теоретически невозможно понять. По тексту подозрения, Рубан приобрел пулемет. В сообщении о подозрении речь идет только о таких и таких участниках. Неизвестно, к кому это оружие должно было дойти, чтобы террористический акт был совершен", - сказал адвокат.

При этом он добавил, что свидетели по делу были допрошены без адвокатов.

"Также в тексте говорится, что террористический акт должен был быть совершен в центре города. Все, что написано в сообщении о подозрении, на мой взгляд, имеет противоречия. Очень прошу обратить внимание, что подозрение не обосновано", - резюмировал адвокат.

Отметим, что в зале суда присутствует коллегия судей в составе трех человек, прокурор Банник и адвокат Владимира Рубана. Кроме того, в суд прибыла нардеп Надежда Савченко с сестрой Верой.

Как известно, сегодня, 20 марта, по делу Рубана началось рассмотрение в Апелляционном суде Киева жалобы на его арест.