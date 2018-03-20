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Захист Рубана заявив про протиріччя в підозрі

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 12:09
Фото: Володимир Рубан (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Володимир Рубан (РБК-Україна, Віталій Носач)

Сьогодні розпочався розгляд в Апеляційному суді Києва скарги на арешт Рубана

Захист керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана в Апеляційному суді Києва заявив, що за підозрою його підзахисного є протиріччя. Про це в залі суду повідомив адвокат Віталій Погосян, передає кореспондент РБК-Україна.

"У повідомленні про підозру є деякі протиріччя. Багато всього є, але це лише слова. Мене вразило те, що після підозри відразу з'явилося повідомлення про вчинення терористичного акту. Мета за підозрою вказана, як вбивство президента. Це повідомлення про підозру не відповідає здоровому глузду. Мені практично і теоретично неможливо зрозуміти. За текстом підозри, Рубан придбав кулемет. У повідомленні про підозру мова йде тільки про таких і таких учасників. Невідомо, до кого ця зброя повинна була дійти, щоб терористичний акт був здійснений", - сказав адвокат.

При цьому він додав, що свідки по справі були допитані без адвокатів.

"Також у тексті говориться, що терористичний акт повинен був бути здійснений в центрі міста. Все, що написано в повідомленні про підозру, на мій погляд, має протиріччя. Дуже прошу звернути увагу, що підозра не обгрунтована", - резюмував адвокат.

Відзначимо, що в залі суду присутня колегія суддів у складі трьох осіб, прокурор Банник і адвокат Володимира Рубана. Крім того, до суду прибула нардеп Надія Савченко з сестрою Вірою.

Як відомо, сьогодні, 20 березня, у справі Рубана почалося розгляд в Апеляційному суді Києва скарги на його арешт.

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Суд Києва завтра розгляне апеляцію на арешт Рубана Суд Києва почав розгляд апеляції на вирок Крисіну
Теги: Апелляционный суд Киева, Владимир Рубан
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