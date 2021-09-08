ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Будет защищать от гриппа и COVID. Novavax начала испытания новой вакцины

Новина українською →
Австралия, Среда 08 сентября 2021 20:01
Будет защищать от гриппа и COVID. Novavax начала испытания новой вакцины Фото: Novavax начала испытания комбинированной вакцины (flickr.com/photos/mdgovpics)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания Novavax Inc объявила о начале раннего испытания своей комбинированной вакцины. Этот препарат будет защищать и от гриппа, и от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Испытания будут проходить в Австралии, а участие в них примут 640 человек в возрасте от 50 до 70 лет, которые уже болели коронавирусом или вакцинировались от COVID-19. Участники исследования получат комбинацию вакцин NVX-CoV2373 от коронавирус и NanoFlu от гриппа.

"Комбинация этих двух вакцин ... может обеспечить высокий уровень защиты от коронавируса и гриппа с помощью единой схемы", - сказал менеджер по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн.

В мае Novavax заявляла, что комбинация NVX-CoV2373/NanoFlu вызвала стойкий иммунитет как к гриппу A, так и гриппу B, а также защитила от коронавируса во время доклинических исследований.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Грипп Вакцина от коронавируса
NEWS
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости