Будет защищать от гриппа и COVID. Novavax начала испытания новой вакцины
Компания Novavax Inc объявила о начале раннего испытания своей комбинированной вакцины. Этот препарат будет защищать и от гриппа, и от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Испытания будут проходить в Австралии, а участие в них примут 640 человек в возрасте от 50 до 70 лет, которые уже болели коронавирусом или вакцинировались от COVID-19. Участники исследования получат комбинацию вакцин NVX-CoV2373 от коронавирус и NanoFlu от гриппа.
"Комбинация этих двух вакцин ... может обеспечить высокий уровень защиты от коронавируса и гриппа с помощью единой схемы", - сказал менеджер по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн.
В мае Novavax заявляла, что комбинация NVX-CoV2373/NanoFlu вызвала стойкий иммунитет как к гриппу A, так и гриппу B, а также защитила от коронавируса во время доклинических исследований.