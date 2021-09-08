Будет защищать от гриппа и COVID. Novavax начала испытания новой вакцины

Компания Novavax Inc объявила о начале раннего испытания своей комбинированной вакцины. Этот препарат будет защищать и от гриппа, и от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Испытания будут проходить в Австралии, а участие в них примут 640 человек в возрасте от 50 до 70 лет, которые уже болели коронавирусом или вакцинировались от COVID-19. Участники исследования получат комбинацию вакцин NVX-CoV2373 от коронавирус и NanoFlu от гриппа.

"Комбинация этих двух вакцин ... может обеспечить высокий уровень защиты от коронавируса и гриппа с помощью единой схемы", - сказал менеджер по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн.