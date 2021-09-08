Захищатиме від грипу та COVID. Novavax почала випробування нової вакцини

Компанія Novavax Inc оголосила про початок раннього випробування своєї комбінованої вакцини. Цей препарат захищатиме і від грипу, і від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Випробування будуть проходити в Австралії, а участь в них візьмуть 640 людей віком від 50 до 70 років, які вже хворіли на коронавірус або вакцинувалися від COVID-19. Учасники дослідження отримають комбінацію вакцин NVX-CoV2373 від коронавірусу та NanoFlu від грипу.

"Комбінація цих двох вакцин ... може забезпечити високий рівень захисту від коронавірусу та грипу за допомогою єдиної схеми", - сказав менеджер по дослідженнях та розробках Novavax Грегорі Гленн.