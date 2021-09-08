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Захищатиме від грипу та COVID. Novavax почала випробування нової вакцини

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Австралія, Середа 08 вересня 2021 20:01
Захищатиме від грипу та COVID. Novavax почала випробування нової вакцини Фото: Novavax почала випробування комбінованої вакцини (flickr.com/photos/mdgovpics)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія Novavax Inc оголосила про початок раннього випробування своєї комбінованої вакцини. Цей препарат захищатиме і від грипу, і від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Випробування будуть проходити в Австралії, а участь в них візьмуть 640 людей віком від 50 до 70 років, які вже хворіли на коронавірус або вакцинувалися від COVID-19. Учасники дослідження отримають комбінацію вакцин NVX-CoV2373 від коронавірусу та NanoFlu від грипу.

"Комбінація цих двох вакцин ... може забезпечити високий рівень захисту від коронавірусу та грипу за допомогою єдиної схеми", - сказав менеджер по дослідженнях та розробках Novavax Грегорі Гленн.

У травні Novavax заявляла, що комбінація NVX-CoV2373/NanoFlu викликала стійкий імунітет як до грипу A, так і до грипу B, а також захистила від коронавірусу під час доклінічних досліджень.

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Коронавірус Грип Вакцина від коронавірусу
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