Захищатиме від грипу та COVID. Novavax почала випробування нової вакцини
Компанія Novavax Inc оголосила про початок раннього випробування своєї комбінованої вакцини. Цей препарат захищатиме і від грипу, і від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Випробування будуть проходити в Австралії, а участь в них візьмуть 640 людей віком від 50 до 70 років, які вже хворіли на коронавірус або вакцинувалися від COVID-19. Учасники дослідження отримають комбінацію вакцин NVX-CoV2373 від коронавірусу та NanoFlu від грипу.
"Комбінація цих двох вакцин ... може забезпечити високий рівень захисту від коронавірусу та грипу за допомогою єдиної схеми", - сказав менеджер по дослідженнях та розробках Novavax Грегорі Гленн.
У травні Novavax заявляла, що комбінація NVX-CoV2373/NanoFlu викликала стійкий імунітет як до грипу A, так і до грипу B, а також захистила від коронавірусу під час доклінічних досліджень.