Заседание фракции СН: в Трускавец приехал Шмыгаль, Зеленского ждут завтра

На заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце приехал премьер-министр Денис Шмыгаль. А завтра заседание должен посетить президент Владимир Зеленский.

"Здесь присутствуют депутаты, представители правительства, Офиса президента. Также участие в заседании примет и сам президент. Его визит мы ожидаем завтра", - сказала она.

Палийчук отметила, что на заседании сегодня планируется выступление главы Кабмина. Ожидается, что Шмыгаль расскажет о видении правительством стратегии развития экономики и социальной сферы, которая заложена в новую программу деятельности Кабмина.

Кроме того, сегодня нардепы планируют оценить работу действующего правительства и деятельности каждого из министров.