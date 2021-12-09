"Заря" сыграла вничью с "Буде-Глимтом", опустив норвежцев на второе место в группе ЛК

Норвежцам нужна была в этом матче победа, чтобы выйти в плей-офф с первого места и надеяться на более слабого соперника. И с первых минут игроки "Буде-Глимта" показали желание побеждать. "Заря" первый натиск выдержала и ответила. На 18-й минуте Гладкий заработал штрафной метров в 30-ти от ворот норвежцев. Назарина решился на мощный удар в ближний угол для вратаря, но кипер "Буде-Глимта" явно проморгал, пропустив мяч в сетку - 1:0.

После пропущенного гола "желтые" еще более активно стали действовать на половине поля "Зари". И несколько отличных возможностей имели, чтобы на перерыв уйти при равном счете. В частности, на 32-й минуте Брустад-Фет вывалился на "свидание" с Мацапурой, но переиграть украинского кипера не смог.

Во втором тайме луганчане полностью отдали мяч норвежцам, однако свой шанс также имели. Громов на 60-й минуте вышел один в один с кипером "Буде-Глимта", но не смог обыграть того. Норвежцы же ответили несколькими опасными ударами по воротам Мацапуры. Но тогда, когда соперники сами не могли забить, "помог" капитан "Зари" Вернидуб. В попытке прервать передачу в штрафную, центральный защитник луганчан срезал мяч в сетку собственных ворот - 1:1.

Далее "желтые" еще несколько раз тревожили Мацапуру, но вырвать победу могла и "Заря". После подачи с углового Фаворов сумел пробить в падении через себя, но мяч полетел в руки киперу. В итоге ничья, которая лишила "Буде-Глимт" первого места в группе. Лидером после победы над ЦСКА 3:2 стала "Рома". "Заря" осталась четвертой.

"ЗАРЯ" - "БУДЕ-ГЛИМТ" 1:1

Назарина, 18 - Вернидуб, 68 (а/г)

"Заря": Мацапура - Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо - Цвек, Хомченовский, Назарина - Громов (Шахаб, 82), Гладкий (Овусу, 72), Саядманеш

"Буде-Глимт": Хайкин - Сампстед, Мое, Ладе, Конрадскен (Хойбратен, 89) - Брустад-Фет (Ветлесен, 46), Берг, Сальтнес - Сальбаккен, Ботхейм, Пеллегрино (Пернамбуко, 64, Мугиша, 89)