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"Заря" разгромно уступила в Румынии и вылетела из Лиги конференций

Фото: На второй матч "Зари" не хватило (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Поражением с крупным счетом завершился ответный матч луганской "Зари" против румынской "Университати" из Крайовой в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига конференций, 3-й квалификационный раунд, ответные матчи

"Университет" – "Заря" – 3:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Силва, 5, Байарам, ​​53, Банку, 57

Хозяева задали тон поединка со стартовых секунд, создав момент для Ивана на первой же минуте. А уже на 5-й повели в счете. Это Байарам подал угловой, а Силва из пределов вратарской головой направил мяч в угол.

В середине первого тайма мог забивать Банку. Защитник подстерег возможность после парированного Мацапурой удара того же Байарама, но выстрел флангового исполнителя просвистел рядом со штангой.

В свою очередь луганчане после нокдауна в дебюте полноценно встать на ноги до перерыва так и не смогли. Разве что Имереков "в раздевалку" бил головой после навеса Чурко со стандарта, однако попал в голкипера.

На вторые 45 минут "Заря" вышла заряженной отыграться. Однако игра впереди у команды не пошла, а пыл после разговора с тренерским штабом выветрился еще до создания хотя бы полумоментов.

Зато "Университатя" быстро перехватила инициативу и шокировала украинский клуб двойным ударом в течение четырех минут. Сначала Байарам эффектно пробил с лета в пределах штрафной зоны после неудачного выноса Назарины – 2:0.

А затем крайовцы результативно завершили атаку правым флангом. Мацапура перевел прострел Баярама оттуда прямо в центр штрафной, где Кольич сбросил под удар Банку – левый защитник "Университати" не промахнулся.

В такой ситуации "Заря" должна была забивать уже дважды, чтобы перевести игру в овертайм. К чести луганцев они попытались сломать ход событий. Лучшие моменты размочить счет имели Чурко и Кристиан, но оба головой направили мяч мимо стойки после навесов.

Финальный штурм луганчане организовать не сумели и заслуженно уступили. Поражение в Крайове заставило "Зарю" завершить выступления в еврокубках в нынешнем сезоне. Из пяти представителей в турнирах УЕФА Украина осталась с тремя...

К слову, во вторник "Динамо" обыграло "Штурм" в овертайме ответного матча квалификации Лиги чемпионов.

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