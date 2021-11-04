"Заря" на последних минутах вырвала победу у ЦСКА в Лиге конференций и сравнялась с "Ромой"

Команды начали поединок достаточно неспешно. Первый опасный момент возник лишь в середине тайме. Саядманеш подал с левого фланга, а Фаворов слету пробил в створ, но кипер болгарского клуба на удар среагировал.

Во втором тайме игра немного оживилась. Причем игроки "Зари" могли "привезти" себе гол из-за собственных ошибок. Благо, обошлось. А решилось все на последних минутах. Помогли иранские легионеры "Зари". Сперва на 87-й минуте Шахаб сместился с правого фланга и пробил в ближний угол, что застало врасплох вратаря соперников - 1:0.

А уже на пятой компенсированной минуте финальную точку поставил Саядманеш, отправив мяч уже в пустые ворота после передачи того же Шахаба - 2:0.

Победа позволила луганчанам на время сравняться с "Ромой". У обоих клубов по 6 очков. Правда, римляне сегодня еще играют свой матч против "Буде-Глимта", который с семью баллами лидирует в группе C.

"ЗАРЯ" - ЦСКА-СОФИЯ 2:0

Шахаб, 87, Саядманеш, 90+5



"Заря": Мацапура - Фаворов, Вернидуб, Имереков, Снурницын (Жуниньо, 71) - Цвек - Хомченовский, Булеца (Алефиренко, 90), Саядманеш - Лунев (Кристиан, 78), Шахаб.



ЦСКА София: Бузатто - Турицов, Маттей, Лам, Мазику - Йомов, Юга (Крастев, 88), Жеферсон, Вилдсхут (Бе, 73) - Кэри - Кайседо.