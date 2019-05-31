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"Заря" объявила об отставке тренера Вернидуба


Руководство луганчан приняло отставку наставника

Юрий Вернидуб покидает пост наставника "Зари". Об этом информирует официальный сайт луганского клуба.

Сообщается, что сегодня утром состоялся разговор президента "Зари" Евгения Геллера и главного тренера команды Юрия Вернидуба. По итогам разговора было принято решение о взаимном расторжении контракта клуба со специалистом.

Напомним, что в ноябре 2011 года Юрий Вернидуб стал исполняющим обязанности главного тренера "Зари", а со 2 мая 2012 года по настоящий момент был главным тренером команды.

За 9 лет тренерства украинского специалиста команда становилась бронзовым призером УПЛ, играла в групповом раунде Лиги Европы и доходила до финала Кубка Украины.

В завершившемся сезоне УПЛ "Заря" упустила 4 строчку в последнем туре, подопечные Вернидуба проиграли "Мариуполю" (1:3).

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