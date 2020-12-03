Зоря - Лестер: що треба знати про матч п'ятого туру Ліги Європи

Фото: "Зоря" готується до матчу з "Лестером" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Підопічні Віктора Скрипника спробують відібрати очки у суперника з Англії

Луганська "Зоря" прийме на своєму полі "Лестер" в п'ятому турі групового етапу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1" і Volia Football 1. Букмекери впевнені в успіху англійців. Луганський клуб в минулому турі набрав свої перші очки в поточному розіграші турніру.

3 грудня 19:55

Запоріжжя, "Славутич-Арена"

"Лестер" за два тури до фінішу групової стадії вже гарантував собі прохід у плей-офф турніру. У команди 10 очок в активі, що на три більше, ніж у другої "Браги". "Зоря" та АЕК з трьома очками зберігають лише примарні шанси на вихід до наступної стадії.

Луганському клубу точно потрібно виграти останні два тури, але є один нюанс. Якщо сьогодні "Барага" обіграє АЕК, то питання з плей-офф буде вже закрито.

Команда Віктора Скрипника набрала перші три очки тільки в крайньому турі, сенсаційно обігравши АЕК на виїзді 3:0.

Смотрим классный гол форварда "Зари" Владислава Кабаева в матче с АЕКом #ЛигаЕвропы @FCZoryaOfficial pic.twitter.com/uyj0hrR14M — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 30, 2020

Хоча до цього луганчани програли три стартових матчі, в тому числі і грекам на своєму полі.

Прогноз

На стороні "Зорі" і фактор поля, і те, що суперник вже менше мотивований, тому що достроково пробився в 1/8 фіналу. Крім того, в команді "Лестера" можна очікувати ротації складу. "Лисицям" ще необхідно зосередитися на АПЛ, де вони, перебуваючи на четвертій позиції в таблиці, почали втрачати очки, програвши два тури поспіль.

Але попри все це, букмекери вважають "Лестер" фаворитом поєдинку. На перемогу команди Брендан Роджерс можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,60 в той час, як успіх луганського клубу оцінений в 5,80. Нічийний результат можна поставити 3,90.

Кто рассудит «Лестер» и «Зарю»?



Определена и утверждена бригада арбитров и официальных лиц, задействованных в матче пятого тура Лиги Европы между командами «Заря» и «Лестер».https://t.co/6iqScjzvkc pic.twitter.com/k3ptNvm5gX — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 2, 2020

Де дивитись

Зустріч пройде у четвер, 3 грудня, на стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі. Час початку зустрічі - 19:55. У прямій трансляції вболівальники зможуть подивитися поєдинок телеканалі "Футбол 1". Також матч покаже Volia Football 1, який доступний на платформі Megogo.