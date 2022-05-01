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"Заложники лично Путина". На "Азовстали" находятся около 2 тысяч человек, - МВД

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 01 мая 2022 16:05
"Заложники лично Путина". На "Азовстали" находятся около 2 тысяч человек, - МВД Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе на заводе "Азовсталь" в настоящее время находятся от 1,5 до 2 тыс. гражданских. Их эвакуацию президент РФ Владимир Путин держит на личном контроле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире национального телемарафона.

"Мы должны понимать, что вопрос освобождения заложников Мариуполя - это личный вопрос Владимира Путина. В этом случае он лично принимает решение, что делать с этими людьми - отпускать, не отпускать и так далее", - пояснил он.

По словам Денисенко, количество скрывающихся в катакомбах "Азовстали" людей отличаются - от 1,5 до 2 тыс. гражданских.

Советник министра добавил, что сейчас Украина делает все возможное для того, чтобы спасти жителей Мариуполя.

"К сожалению, это вопрос, который лично держит Путин. Эти люди - это заложники Владимира Путина", - подчеркнул Денисенко.

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