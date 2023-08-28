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"Заручник процесів". Кулеба розкритикував країни ЄС за плани продовжити заборону експорту зерна

Понеділок 28 серпня 2023 20:36
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"Заручник процесів". Кулеба розкритикував країни ЄС за плани продовжити заборону експорту зерна Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обрушився з критикою на сусідні країни у зв'язку з планами обмежити імпорт зерна з України після закінчення терміну дії заборони ЄС. Він пообіцяв "люто захищати права" України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми категорично проти, тому що цей крок порушить правила спільного ринку. Це правило буде порушувати угоду про асоціацію Україна-ЄС, але найголовніше - цей крок буде йти врозріз із принципом солідарності, на якому заснований Європейський союз", - заявив він.

Міністр додав що Україна готова працювати над розв'язанням проблеми разом із п'ятьма членами ЄС.

Він також закликав їх "не робити питання експорту зерна заручником своїх внутрішніх політичних процесів", оскільки, зокрема, Польща готується до загальних виборів.

"Якщо вони поводитимуться в такий спосіб, то не залишать нам іншого шансу, окрім як запекло захищати свої права і права українських фермерів", - додав Кулеба.

Заборона імпорту українського зерна

У травні поточного року ЄС дозволив п'яти сусіднім з Україною країнам заборонити продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. Водночас, транзит вантажів для експорту в інші країни було залишено.

Термін дії обмеження має завершитися 15 вересня, проте Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступають за продовження заборони до кінця поточного року.

Водночас, міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що Будапешт має намір запровадити власну заборону на імпорт українського зерна після 16 вересня.

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