Зарплаты газовиков надо повысить до средних по промышленности, - "Днепрогаз"

Новые тарифы на распределение природного газа позволят АО "Днепрогаз" увеличить среднюю зарплату для работников на 22%. Несмотря на это, уровень оплаты труда сотрудников остается ниже средних зарплат в промышленном секторе Днепропетровской области. Об єтом сообщает пресс-служба компании.

"В последние годы средняя заработная плата АО "Днепрогаз", предусмотренная в тарифе на распределение, составляла 8 821 гривен. Впрочем, сотрудники компании получали более высокую оплату труда. АО "Днепрогаз" нашло возможность выплачивать работникам 10 397 гривен в месяц. Это стало возможным благодаря перераспределению ресурсов на заработные платы из других статей расходов. Такой шаг привел к накоплению долгов перед своими контрагентами и поставщиками. Однако таким образом предприятие продемонстрировало, что собственные сотрудники - это главный приоритет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что утверждение НКРЭКУ новых тарифов на доставку газа позволит в этом году пересмотреть действующие заработные платы в сторону повышения. С января в АО "Днепрогаз" они составят 13 338 гривен в месяц. Но, по словам пресс-службы, это не позволит компании выдерживать конкуренцию за ценные кадры на рынке труда.

"АО "Днепрогаз" является сервисной компанией. Мы хотим, чтобы в нашей компании работали лучшие кадры и хотим стимулировать их за счет достойной заработной платы, - говорит начальник управления по персоналу АО "Днепрогаз" Елена Шевченко. - Мы настаиваем, что заработные платы наших сотрудников должны быть не ниже средней зарплаты по промышленности региона".

Также в пресс-службе добавили, что АО "Днепрогаз" продолжает инвестировать в своих сотрудников. "Стратегия компании на 2020 год направлена ​​на внешнее и внутреннее обучение, профессиональное и личностное развитие работников. Под брендом РГК в прошлом году был открыт первый центр обучения и развития, сеть которых впоследствии заработает по всей Украине. В данном центре проводится обучение и развитие линейного персонала. Также продолжается активное сотрудничество с ведущими украинскими бизнес-школами, которые работают с работниками среднего звена и готовят кадровый резерв для всех операторов ГРС", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, сейчас штат компании укомплектован на 74%. "Днепрогаз" не в состоянии заполнить ряд вакансий из-за низкой оплаты труда, предусмотренной тарифом на распределение. Предприятию постоянно не хватает водителей, электросварщиков, контролеров газового хозяйства. Показатель текучести кадров составляет 15% в год при норме в 8-10% для промышленного сектора", - говорится в сообщении.