"Зарплатне" бронювання поширює у суспільстві думку, що війна тільки для бідних, - адвокат

Через модель "зарплатного" бронювання, яку розробила українська влада, у суспільстві дедалі більше поширюється думка, що війна тільки для бідних, адже українців з високими статками мобілізація просто не стосується.

"Наразі в суспільстві панує думка, що війна тільки для бідних. Запропоновані зміни щодо "вартості" бронювання, які мають сплатити роботодавці за бронь працівників, підтверджує цю тезу, на жаль. Чоловіки, які працюють на заводах, підприємствах з великими зусиллями отримують "бронь", а то й не отримують. Водночас до більш забезпечених верств населення повістки не доходять. На прикладі народних депутатів, які мають гарантовану "бронь", можна розглянути такий варіант: якщо народний депутат не відвідує більше ніж 25% засідань, - позбавляти його права на "бронь", - озвучила свої ідеї військовий адвокат.

Вона також висловила впевненість, що необхідно припинити силову мобілізацію, і якщо особа дійсно ухиляється від мобілізації, застосовувати правові заходи впливу, а не фізичну силу. На її думку, багато чоловіків бояться не військової служби, а те, що у ТЦК та СП їх будуть принижувати, застосовувати фізичну силу.

Раніше стало відомо, що Кабмін розробив схему, яка передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн. Також урядовий документ передбачає 100%-ве бронювання для чиновників рангу А, поліцейських, а також для працівників паливно-енергетичного комплексу.

Своєю чергою, заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін заявив, що урядова ініціатива виглядає вкрай несприятливо і, по суті, підтримує ідею "війни для бідних". Замість цього, на переконання військового, влада має змінити підхід до рекрутингу та підготовки бійців.