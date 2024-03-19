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"Зарплатное" бронирование распространяет в обществе мнение, что война только для бедных, - адвокат

Вторник 19 марта 2024 11:11
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"Зарплатное" бронирование распространяет в обществе мнение, что война только для бедных, - адвокат Фото: "зарплатное" бронирование распространяет в обществе мнение, что война только для бедных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Из-за модели "зарплатного" бронирования, которую разработали украинские власти, в обществе все больше распространяется мнение, что война только для бедных, ведь украинцев с высоким достатком мобилизация просто не касается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военно адвоката Дарью Солареву.

"Сейчас в обществе господствует мнение, что война только для бедных. Предложенные изменения по "стоимости" бронирования, которые должны оплатить работодатели за бронь работников, подтверждает этот тезис, к сожалению. Мужчины, работающие на заводах, предприятиях с большим трудом получают "бронь", а то и не получают. В то же время до более обеспеченных слоев населения повестки не доходят. На примере народных депутатов, имеющих гарантированную "бронь", можно рассмотреть такой вариант: если народный депутат не посещает более 25% заседаний, - лишать его права на "бронь", - озвучила свои идеи военный адвокат.

Она также выразила уверенность, что необходимо прекратить силовую мобилизацию, и если человек действительно уклоняется от мобилизации, применять правовые меры воздействия, а не физическую силу. По ее мнению, многие мужчины боятся не военной службы, а то, что в ТЦК и СП их будут унижать, применять физическую силу.

Ранее стало известно, что Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

В свою очередь заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин заявил, что правительственная инициатива выглядит крайне неблагоприятно и, по сути, поддерживает идею "войны для бедных". Вместо этого, по убеждению военного, власти должны изменить подход к рекрутингу и подготовке бойцов.

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