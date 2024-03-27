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"Зарплатне" бронювання може призвести до зупинок підприємств, - експерт

Фото: "зарплатне" бронювання може призвести до зупинок підприємств (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Урядовий проект закону про мобілізацію, який передбачає, що бронювати будуть тільки за зарплату понад 35 тисяч гривень, є критичною помилкою та закладає потужну міну під хитку в умовах війни соціальну стабільність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Інституту світової політики" Євгена Магду.

"Складається враження, що влада забула, який сенс взагалі закладається у поняття бронювання. Бронювання - не про врятування від мобілізації визначених категорій людей. Це - механізм, який має працювати на забезпечення економічної безпеки України та допомагати вистояти нашій економіці", - наголосив експерт. 

Він зауважив, що в Україні середня зарплата трохи не дотягує до 20 тисяч, тож "зарплатний" підхід до бронювання - відверто дискримінаційний. Крім того, він нагадав, що бійці  на передовій також критикують цю модель за те, що "бідні вмиратимуть за багатих". 

"Найбільш логічна та справедлива модель мобілізації полягає не у підрахунку чужих грошей. І не в спробах обкласти податком "боягузів". Куди більш логічно надавати можливість підприємствам самостійно обирати, яких працівників бронювати. І чим більше підприємство, чим більше податків воно генерує, чим більше має робітників - тим більше право на бронь воно має отримувати. Тому що це підприємство утримує на плаву нашу економіку, інвестує в оборону країни, і підвищує наші шанси перемогти РФ", - резюмував Магда. 

Нагадаємо: Кабмін розробив схему, що передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн.

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Мобілізація в Україні