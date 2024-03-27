"Зарплатне" бронювання може призвести до зупинок підприємств, - експерт

"Складається враження, що влада забула, який сенс взагалі закладається у поняття бронювання. Бронювання - не про врятування від мобілізації визначених категорій людей. Це - механізм, який має працювати на забезпечення економічної безпеки України та допомагати вистояти нашій економіці", - наголосив експерт.

Він зауважив, що в Україні середня зарплата трохи не дотягує до 20 тисяч, тож "зарплатний" підхід до бронювання - відверто дискримінаційний. Крім того, він нагадав, що бійці на передовій також критикують цю модель за те, що "бідні вмиратимуть за багатих".

"Найбільш логічна та справедлива модель мобілізації полягає не у підрахунку чужих грошей. І не в спробах обкласти податком "боягузів". Куди більш логічно надавати можливість підприємствам самостійно обирати, яких працівників бронювати. І чим більше підприємство, чим більше податків воно генерує, чим більше має робітників - тим більше право на бронь воно має отримувати. Тому що це підприємство утримує на плаву нашу економіку, інвестує в оборону країни, і підвищує наші шанси перемогти РФ", - резюмував Магда.

Нагадаємо: Кабмін розробив схему, що передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн.