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Зарплати українців зростатимуть у 2025 році: які плани керівників підприємств

Україна, Четвер 16 січня 2025 11:34
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Зарплати українців зростатимуть у 2025 році: які плани керівників підприємств Фото: Зарплати в Україні будуть зростати у 2025 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців. Оцінки підвищилися після паузи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за ІV квартал 2024 року.

За даними опитування, респонденти очікують більш високі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 56,5% (у ІІ кварталі 2024 року - 52,9%, у ІІ кварталі - 54,8% у І кварталі - 62,6%).

Зарплати українців зростатимуть у 2025 році: які плани керівників підприємств

Найвищі очікування:

  • за видами економічної діяльності - у підприємств переробної промисловості;
  • за розміром - у середніх підприємств;
  • за напрямом діяльності - у підприємств, що здійснюють лише експортні операції;
  • за регіонами - у підприємств Житомирської області.

Найнижчі очікування:

  • за видами економічної діяльності - у підприємств добувної промисловості;
  • за розміром - у малих підприємств;
  • за напрямом діяльності - у підприємств, що працюють виключно на внутрішньому ринку;
  • за регіонами - у підприємств Кіровоградської та Сумської областей.

Зарплати українців зростатимуть у 2025 році: які плани керівників підприємств

Квартальне опитування проводилося з 31 жовтня до 29 листопада 2024 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла за січень-вересень 2024 року на 22,2% до 20 592 гривень.

За прогнозом НБУ, у 2025 році номінальна зарплата зросте на 16,0%, реальна - на 6,5%.

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Зарплата в Україні Національний банк України
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