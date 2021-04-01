Зарплата главы НРКЭКУ в 2020 выросла в 2 раза до 2,15 млн грн

По сравнению с 2019 годом, среднемесячная зарплата Тарасюка выросла на 94% - с 92 186 грн на месяц до 179 195 грн в месяц.

Помимо заработной платы 2,15 млн грн в НКРЭКУ, Тарасюк еще получил 1,8 млн грн от своей компании "Метал Инвест", занимающейся изготовлением металлоконструкций на территории черкасского предприятия "Химволокно".

Стоит отметить, что зарплата Тарасюка также кратно превышает доходы руководителей других регулирующих органов - например Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссии по регулированию в сферах связи и информатизации.

Для сравнения, президент Владимир Зеленский задекларировал месячную зарплату в 2020 году на уровне 28 000 грн, премьер-министр Денис Шмыгаль - 60 000 грн, глава НАБУ Артем Сытник - 170 000 грн, генпрокурор Ирина Венедиктова - 94 000 грн.

