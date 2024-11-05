"Заробляли" по 9 млн гривень щомісяця: у Кривому Розі викрили наркоторговців

За інформацією правоохоронців, лідери цих злочинних організацій - 36 та 41 років - свого часу тісно співпрацювали з керівниками наркосиндикату "Двадцятівські" і з їх дозволу розповсюджували наркотики на визначених територіях Кривого Рогу.

Підозрювані через деякий час після ліквідації поліцією "20-х" вирішили зайняти їх місце та навіть використовували їх методи збуту наркотику - коктейльні трубочки. Гроші вкладали у легальний бізнес та виводили в криптовалюту.

Повідомляється, що в злочинних організаціях була чітка ієрархія: її керівники контролювали усі процеси, фасувальники відповідали за підготовку товару до збуту, так звані "старші" - за постачання метамфетаміну до збувачів. Працювали змінами, в кінці якої учасники звітували про виторг та залишки "товару".

Всього в них існувало 6 місць для фасування наркотиків - власні оселі учасників угруповань та орендовані квартири, які час від часу змінювали. Замовлення приймали через чат-боти у месенджері.

"Товар" ділки збували у коктейльних трубочках із рук в руки або шляхом закладок по всьому Кривому Рогу. Вартість "дози" в один грам становила 2000 гривень, а 0,018 грам - 300.

За даними оперативників, щомісяця підозрювані збували до 30 тисяч доз метамфетаміну й отримували до 9 мільйонів гривень "прибутку". Частину цих коштів вони вкладали у розвиток наркобізнесу, решту - в легальний та виводили в криптовалюту.

Загалом у ході проведення 87 обшуків поліцейські вилучили наркотиків та психотропів на майже 2 млн гривень, обладнання для змішування та фасування наркотичної речовини, готівку у різній валюті на майже 850 тисяч гривень, зброю, гранати, автомобілі тощо. Вартість вилученого близько 10 мільйонів гривень.

Усім затриманим слідчі повідомили про підозру. Залежно від ролі та участі, їхні дії кваліфіковані:

за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин) ККУ.

Підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.