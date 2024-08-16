"Заробили" 1 млн доларів на ухилянтах: у Київській області затримали начальників двох ТЦК

СБУ затримала очільників двох ТЦК у Київській області та їхнього спільника. Їх підозрюють у незаконному збагаченні в понад 1 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За інформацією джерел РБК-Україна, "бізнесом" на ухилянтах займалися начальники ТЦК Бучанського та Бориспільського районів. Першого звати Викочко Леонід, а другого - Сергій Русін. Під час обшуків СБУ знайшла у будинках хабарників понад 1,2 млн доларів. Гроші вони ховали під землею та за обшивкою стін. Крім того, фігуранти мали цілий арсенал зброї.
Як повідомляють в СБУ, їхній спільник - громадянин країни Південного Кавказу. Слідчі встановили, що фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я.
За матеріалами справи, вартість таких "послуг" становила 37 тисяч доларів з одного ухилянта. У цю суму входила підготовка повного "пакета" документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також "супровід" ухилянтів під час проходження ВЛК.
Як зазначили в СБУ, для реалізації схеми посадовці військкоматів використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких "втемну" залучали до злочинної схеми. Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон.
Для пошуку ухилянтів та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого-іноземця. Військова контррозвідка СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли той одержував 50 тисяч доларів від нових "клієнтів". Після цього в службових кабінетах затримали обох посадовців ТЦК.
Додатково під час обшуків в оселі іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет з глушником, походження якої зараз встановлюється. Наразі правоохоронці оголосили затриманим про підозру за двома статтями ККУ:
Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, що в Україні вже не вперше викривають начальників ТЦК на грубому порушенні закону. Однією з найскандальніших історій, яка запам'яталася українцям, сталася з одеським екс-воєнкомом Євгеном Борисовим, якого підозрюють у привласненні 188 мільйонів гривень. Нещодавно правоохоронці завершили розслідування щодо його справи та передали її до суду.
Також ми писали, що голова ТЦК у Кривому Розі створив схему для ухилянтів.
Раніше повідомлялося, що син посадовця Вінницького ТЦК вимагав 20 тисяч доларів за "оформлення" виїзду за кордон.
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