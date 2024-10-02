Зарегульованість та фінансова непередбачуваність енергоринку заважає будувати зелену генерацію, - інвестор

Держава має прибрати зарегульованість та фінансову непередбачуваність ринку електроенергії України, щоб інвестори могли залучати кошти під будівництво нових зелених електростанцій в країні.

Про це заявила керівна директорка Elementum Energy Ольга Рибачук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Українську правду ".

"Український енергоринок є одним із найбільш зарегульованих і одночасно непередбачуваних секторів української економіки. За минулий рік Регулятор переглянув цінні обмеження двічі, і вже один раз - цього року, долучаючи гравців менше ніж за тиждень", - сказала Рибачук.

За її словами, також у другому кварталі були внесені суттєві зміни в те, як відбувається ціноутворення на балансуючому ринку, що суттєво вплинуло на економіку діючих та нових проєктів.

При цьому вона зазначила, що в Україні поки що відсутні середньо- (півроку — рік) і довгострокові інструменти (1-5+ років) продажів електроенергії. Так, державна генерація пропонує максимум на 1 місяць, а більшість комерційних гравців задовольняються продажами на день вперед.

"Для банку чи інвестора немає те що гарантії, а навіть виявлення про те, за якою ціною і кому він продаватиме енергію в наступному році", - підкреслила Рибачук.

На її думку, ВДЕ-проєкти мають окупність від 6 до 10 років, при цьому 1-2 роки вони будуються. Наважитися вкласти інвестиції в такий довгий горизонт — важко.

"Потрібні хоча б орієнтовні коридори цін, щоб орієнтуватись на грошовий потік, ризики, розмір кредиту і дати інвесторам якісь гарантії, що проєкт виживе і буде дохідним", - зазначила керуюча директорка.

Рибачук уточнила, що фактично, після приєднання до ENTSO-E та низки лібералізаційних дій, кореляція між українськими та сусідніми європейськими енергоринками на рівні 85%.

"Тобто нам потрібно активніше продовжувати інтеграцію та вже використовувати європейські інструменти продажу. Але на сьогоднішній день перехід на середньо- та довготривалі механізми роботи ринку масово неможливий, поки держава як основний ринковий мейкер не почне розвивати такі ініціативи й направляти ринок до найкращих практик", - підсумувала вона.

Як повідомлялося раніше, на думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти в цю галузь, будувати нові електростанції та зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі України.

Водночас в USAID зазначають, що невирішення проблеми боргів за вироблену зелену електроенергію в Україні та на балансуючому ринку зменшують зацікавленість інвесторів до будівництва нових потужностей енергетики в країні.