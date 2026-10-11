Зареєстровані одні, а живуть інші: як це впливає на пільгу на комуналку

Сам факт реєстрації людини за певною адресою не означає, що її автоматично потрібно враховувати як фактичного мешканця під час розрахунку пільги.

Якщо людина тривалий час не проживає за місцем реєстрації, це можна підтвердити документально. У такому разі Пенсійний фонд може врахувати фактичну кількість мешканців під час визначення права на пільгу та її розміру.

Підтвердженням можуть бути, зокрема, документи, що засвідчують проживання людини за іншою адресою.

Водночас важливо враховувати, що правила залежать від конкретного виду пільги. Для частини пільгових категорій право на знижку визначається без урахування доходів, а для інших має значення середньомісячний сукупний дохід сім'ї.

Якщо людина живе у житлі, але не зареєстрована

Інша ситуація - коли в будинку або квартирі фактично проживають люди, які там не зареєстровані.

У такому випадку їхнє фактичне проживання також може бути враховане. Це особливо важливо для розрахунку соціальних нормативів споживання комунальних послуг, адже пільга надається в межах установлених норм.

Тобто кількість людей, які фактично користуються житлом і комунальними послугами, може мати значення для розрахунку пільги.

Як підтвердити, що людина не проживає за місцем реєстрації

Якщо зареєстрована людина фактично проживає в іншому місці, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд та надати відповідні підтвердження.

У різних ситуаціях такими документами можуть бути:

довідка про фактичне місце проживання;

документи, що підтверджують проживання за іншою адресою;

документи про навчання або роботу в іншому населеному пункті;

документи, що підтверджують перебування в іншому місці.

Для внутрішньо переміщених осіб таким підтвердженням може бути довідка ВПО.